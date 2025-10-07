こちらは新学期を迎えるごとに教職員が校長に提出する「不祥事根絶宣言書」です。 学校ごとに少しずつ異なるところはあるそうですが、大まかな内容は同じで「飲酒運転をしない」「体罰をしない」などの他、「生徒との私的なやりとりを原則禁止する」という内容もあります。 このルールを破り、教え子に不適切なショートメールを送ったとして、熊本県教育委員会が昨日（10月6日）、30歳の男性教諭を停職6か月の