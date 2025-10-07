熊本市は、今年8月の記録的な大雨で自家用車などを失った人を対象に交付している「共通乗車券」の申請期間を1か月延長します。 【写真を見る】大雨で車を失った人へ交付する「共通乗車券」申請期間を1か月延長 路面電車・バス無料、タクシーは割引に熊本市 熊本市は8月の記録的な大雨を受けた独自の支援策として、9月12日から「共通乗車券」を交付しています。 これは自家用車やバイクが被災した市民を対象とした、年