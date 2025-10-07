みなさん、ミスタードーナツには行きますか? 実は筆者、ドーナツが大好きな上に、家の近くにも、学校の近くにも、バイト先の近くにも、さらには実家の近くにもミスドがあり、日々誘惑と戦っています……。ですがいっつも、なぜか誘惑にうち勝ってしまうんです。なぜなら……「ミスド、混みすぎ!!」問題が発生しているからです!みんな大好きミスドだからこそ、ふらっと買うには待ち時間が長すぎるんだよなぁといつも思っています。