スイスの精錬所に並ぶ金の延べ棒＝2022年7月（ロイター＝共同）【北京共同】中国人民銀行（中央銀行）は7日、9月末の外貨準備高のうち、金の保有量が2303トンだったと発表した。前月末から1トン積み増し、11カ月連続で増加した。米中貿易摩擦の長期化といったリスクを踏まえ、安全資産の金を増やすことで、ドル建て資産への依存度を下げる「ドル離れ」を進めているとみられる。人民銀は2022年11月から24年4月まで18カ月連続で