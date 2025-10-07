「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）ドジャースは３点リードの９回、トライネン投手が３連打を浴びて２失点し、１死も奪えずに交代。ベシア投手が９回２死一、三塁とした場面で、佐々木朗希投手が登板。２球で仕留め、逃げ切った。５回戦制（３勝先勝）の第２戦も勝って、２連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。５日のフジテレビ「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット