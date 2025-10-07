救急車の出動件数は、全国的に増加傾向にあります。熊本市消防局管内でも去年の出動件数が過去最多を更新しました。 【写真を見る】救急車の出動は右肩上がり２つのシャープダイヤルご存知ですか？ 有料化してはどうかという議論もある中、いざというときの命綱、救急車の運用を考えます。 熊本市、益城町、西原村を管轄する熊本市消防局。次々と入る救急要請は1日平均120件を超えます。 熊本市消防局救急課 田村悟