¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/07¡Û¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ß¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¿¸µAKB48¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡Ê¤à¤é¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¤¤ê¡¿28¡Ë¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡Ê10⽉18⽇³«ºÅ¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9-11¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48Â¼»³ºÌ´õ¡¢¤¯¤Ã¤­¤êÈþÊ¢¶Ú¢¡Â¼