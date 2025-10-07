【女子旅プレス＝2025/10/07】ラグジュアリーリゾートブランド・アマンは、シンガポールに初のデスティネーション「アマン シンガポール（Aman Singapore）」の開業を発表した。2028年に完成予定の新たなランドマークタワー「ザ・スカイウォーターズ（The Skywaters）」内に誕生する。【写真】名物チキンライスにお洒落“ヌン活”も楽しめる「ヒルトン・シンガポール・オーチャード」＜宿泊レポ＞◆アマンがシンガポール初進出「ア