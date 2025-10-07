風間はノースアジア大明桜からドラ1入団も…1軍登板ゼロソフトバンクの風間球打投手が7日、みずほPayPayドーム内の球団事務所を訪れ、来季の契約を結ばない旨を伝えられた。2021年ドラフト1位で入団した剛腕は2度目の戦力外通告。その後、自身のインスタグラムを更新し、「ほんとに申し訳なかったです…」と謝罪した。風間は秋田・ノースアジア大明桜高から2021年ドラフト1位で入団するも、怪我に泣かされ、入団4年間で1軍登板