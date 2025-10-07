膨大なネットコンテンツの収集・保存を行っているインターネットアーカイブが、これまでに保存したウェブページの数が1兆件に到達したことを明らかにしました。Celebrating 1 Trillion Web Pages Archived | Internet Archive Blogshttps://blog.archive.org/trillion/インターネットアーカイブは、学者・歴史家・研究者らにインターネット上のコンテンツへの永続的なアクセスを提供することを目的として、1996年から活動している