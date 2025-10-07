女優の松本穂香が、7日にエックスを更新。俳優・鈴鹿央士と主演を務めたドラマ『嘘解きレトリック』（2024年／フジテレビ系）からオフショットを公開し、反響が集まっている。【写真】着物と丸メガネがかわいい浦部鹿乃子（松本穂香）都戸利津の同名漫画を実写化する本作は、“やたら鋭い観察眼を持つ借金まみれの貧乏探偵”祝左右馬（鈴鹿）と“ウソを聞き分ける奇妙な能力者”浦部鹿乃子（松本）の異色コンビが、「ウソ」と