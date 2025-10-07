広島は７日、２６年度から公式ファンクラブをリニューアルすると発表した。「赤組」という名称でポイント制を導入。それぞれの応援スタイルに合わせて６つのコースを選択できるなど、従来より多様化された。新制度は「赤組」（年会費１０００円）に加入することで「チケットコース」（同３０００円）、「キッズコース」（同２０００円）、「若鯉応援コース」（同２０００円）などの６コースと合わせ、自由にカスタマイズできる