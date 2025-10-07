女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４２）が、夫の誕生日を祝う様子をアップした。７日にインスタグラムを更新し「旦那さんのバースデー・ディナー」と題して投稿。「先月、旦那さんが一つレベルアップしたことをお祝いして、ずっと行きたかった静香庵の別邸（ＦＲＥＮＣＨＴＥＰＰＡＮ静香庵別邸涵養荘）さんでサプライズディナーをしてきました」という。「幼稚園入園お祝い以来、特別な時に訪れるこの場所