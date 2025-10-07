環境省は、2025年11月1日(土)に「リチウムイオン電池による火災防止シンポジウム」を開催します。11月から始まる「リチウムイオン電池による火災防止月間」に合わせ、ごみ清掃芸人のマシンガンズ 滝沢秀一氏や専門家とともに、リチウムイオン電池による火災の現状や安全な使用・廃棄方法について考えるシンポジウムです。 環境省「リチウムイオン電池による火災防止シンポジウム」  日時：2025年11月1日(土) 15:00