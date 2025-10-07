楽天は7日、ミゲル・ヤフーレ投手（27）、マイケル・フランコ内野手（33）の両助っ人が帰国したと発表した。ヤフーレは退団見込み、フランコとの再契約は現在精査している。今季、ヤクルトから加入したヤフーレは14試合に登板し2勝6敗。防御率は4.48だった。来日3年目のフランコは、今季101試合に出場し打率・237、7本塁打32打点だった。▼ヤフーレ楽天イーグルスの皆さん、このような機会をいただきありがとうございま