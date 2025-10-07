Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は開幕から12戦して、勝利がないKONAMI麻雀格闘倶楽部。まだシーズンの10分の1とはいえ、4回に1回はトップを取りたいゲームにおいて、12戦0勝は由々しき事態。ここは選手兼監督・滝沢和典（連盟）が戦う力を取り戻す。【映像】滝沢選手兼監督、チームに初勝利をもたらすか！？攻守のバランス力に長けたKONAMI麻雀格闘倶楽部だが、今