スーパーの屋上駐車場から、車が店内の売り場に転落しました。事故があったのは、北海道・釧路市にあるスーパーで、7日午後2時半ごろ「車が2階から落ちてきた」と店の従業員から警察に通報がありました。屋上駐車場を走っていた乗用車が店内に突っ込み、吹き抜けから1階に転落したとみられています。巻き込まれた人はいませんでした。車を運転していた70代の男性が右足にけがをしていて、警察はブレーキとアクセルの踏み間違いとみ