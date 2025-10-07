「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」で「三段構え」を披露する大の里（左）と豊昇龍の両横綱＝7日、東京・両国国技館日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念した「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」が7日、東京都墨田区の両国国技館で行われ、大の里と豊昇龍の両横綱が上段、中段、下段の型をつくる「三段構え」を披露した。平安時代の相撲を再現した儀式も行われ、大の里は「相撲というものはすごいなと思った。これ