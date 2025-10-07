約5か月前に第一子を出産した元HKT48で“モテクリエイター”のゆうこすに密着。夫・幼馴染の男性マネージャーと取り組む“チームでの子育て”が明らかになった。【映像】ゆうこすの夫&子ども&幼馴染の男性マネージャー10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。M