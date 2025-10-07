囲碁の第44期女流本因坊戦5番勝負の第2局で星合志保四段（手前）に敗れた藤沢里菜本因坊＝7日午後、日本棋院囲碁の藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第2局は7日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、午後6時27分、290手で星合四段が白番1目半勝ちし、対戦成績を1勝1敗のタイとした。星合四段は中盤、下辺のコウ争いを制し、