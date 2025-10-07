気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。バーでエスプレッソマティーニを楽しむ様子を投稿しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】 「エスプレッソマティーニを見かけると絶対飲んでしまう」高層バーでの優雅な夜を公開穂川さんは、「最近エスプレッソマティーニを見かけると絶対飲んでしまう」とコメント。さらに「#エスプレッソマティーニ」「#ジントニック大好き」「#グラスホッパーも好き」「#つまり