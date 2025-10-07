７日午後1時、夫婦そろって会見に臨んだのは、ノーベル生理学・医学賞受賞が決まった、大阪大学の坂口志文特任教授と妻の教子さん。大阪大学・坂口志文特任教授：本当に長年一緒にやってきましたので、感謝、いつも感謝しております。これを言わないと怒られます。妻・教子さん：別に〜。二人三脚で研究を続けてきた妻への感謝をユーモアを交えて語った坂口さん。一方、妻の教子さんは「創造的でワクワクするんですよ、研究って」