１９８４年の結成から今年で４１周年の大御所ロックバンド・ＰＥＲＳＯＮＺが今月、東京タワーギャラリーで開催する文化祭「ＰＥＲＳＯＮＺＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮＶｅｒ．２〜東京タワーであいましょう〜」（１１〜２６日）の詳細が７日、発表され、ボーカルのＪＩＬＬがコメントを発表した。会場では未公開映像を含むデビューから最新までのライブ映像を上映する「ＰＥＲＳＯＮＺシネマ」、９・１２東京国際フォーラム公演