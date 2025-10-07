元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が7日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に火曜コメンテーターとして生出演。本年度の「都道府県魅力度ランキング」の出身地の埼玉県が最下位だったことに憤慨した。北斗は埼玉県吉川市出身で、現在も同市在住。「ちょっと待って、埼玉県が最下位なの？」と順位を疑った上で「頭おかしいんじゃないの？」と憤慨した。「いいところだよ、埼玉は。みんな、埼玉ってどんなイ