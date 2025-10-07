B'zのギタリスト松本孝弘（64）が7日、公式X（旧ツイッター）で、8日発売のシングル「Tiger's Eye」について、メッセージを発表した。同曲は、プロ野球セ・リーグで、史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した阪神タイガースの球団創設90周年を記念し、書き下ろした曲だ。ギターを持つ写真に「誇り高き強い虎の目をイメージして書きました。阪神タイガースとのコラボはとてもやりがいのあるお仕事でした。阪神ファンの方にも