10月7日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、本田翼がVTR出演した。【関連】本田翼、仲の良いあのちゃんの意外？な一面を明かす「ちゃんと送ってくるタイプなんです！」番組では今回、腕時計ブランドの新コレクション発表会に登壇した本田へのインタビューの模様を公開。“小さな月”という意味を持つプリマルナという時計にちなみ、“誰かに照らされて輝く月タイプか、自分が周りを照らす太陽タイプか？”という質問を受ける場面