平安時代の相撲などが披露される「大相撲百周年場所」が東京・両国国技館で開かれました。石川県津幡町出身の横綱・大の里も登場し、土俵入りや三段構えで会場を魅了しました。日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して開かれた大相撲百周年場所。会場を盛り上げたのは、大の里と豊昇龍の両横綱による三段構えです。三段構えは大相撲の儀式の一つで、相撲における基本体を伝える上段・中段・下段の三種類の構えを指します。イ