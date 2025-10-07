19位に沈むソシエダで久保も苦しんでいる(C)Getty Imagesラ・リーガ第8節のゲームが現地時間10月5日に行われ、久保建英が所属するレアル・ソシエダはホームでラージョ・バジェカーノと対戦。2試合ぶりの白星が期待されたものの、0-1で敗れた。久保建英は後半途中から出場するもチャンスを作ることが出来ず、今季5敗目を喫したチームとともに、厳しい批評に晒されている。【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で