橋本はリベンジを許したが、依然として中国勢にとって脅威であることに変わりはない(C)Getty Images今や中国卓球界がもっとも恐れる存在となっている橋本帆乃香。過去1年間で中国選手に17勝2敗という圧倒的戦績を誇り、世界ランキング1位の孫穎沙と2位の王曼碰以外には負けなしという凄さである。そんな選手は世界中を見渡しても橋本以外にはいない。【動画】「なんていう勝ち方だ」橋本帆乃香が王芸迪を撃破！カット