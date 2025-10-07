任期満了に伴いおととい行われた鶴岡市長選挙で現職を破り初当選を果たした佐藤聡さんにきょう、当選証書が手渡されました。 【写真を見る】「人口減少対策など急務」鶴岡市長選挙で初当選・佐藤聡さんに当選証書付与意気込み語る（山形） おととい行われた鶴岡市長選挙は新人の佐藤聡さんが現職の皆川治さんに１万票あまりの差をつけ初当選しました。 きょう、鶴岡市役所では当選した佐藤聡さんに鶴岡市選挙管理委員会の佐藤