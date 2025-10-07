格闘技「KNOCKOUT」は7日、都内で「KNOCKOUT.59」（11月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。BLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）は8月の大会で軍司泰斗（）を1ラウンド（R）でKOしたゲーオガンワーン・ソーアムヌワイデッー（30＝タイ）と61・5キロ以下級で対戦する。KNOCKOUT−REDルールの肘ありのオープンフィンガーグローブ（OFG）で戦う。「SNSでREDルール（肘あり）でやってやる