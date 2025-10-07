2022年アルテミスS、24年チャレンジCの重賞を制したラヴェル（牝5＝矢作、父キタサンブラック）が引退することが分かった。7日、キャロットファームが発表した。出走を予定していたアイルランドT（12日、東京）に向けての1週前追い切りを消化した後、脚元に腫れが見られたため放牧に出され、検査の結果、繋靭（じん）帯に炎症を起こしていることが判明。クラブ所属の牝馬の引退期限である6歳3月までに万全の状態で復帰すること