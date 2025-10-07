◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス練習日（７日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）日本ツアーの賞金ランク上位の資格で出場する小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は１８ホールをラウンド。「セッティングが素晴らしかった。ラフに入ったら均一だし、フェアウェーは広いけど曲げたらすごく難しいので、面白い。日本のコースでこういうフェアなセッティングにできるんだなっていうふうに感じた