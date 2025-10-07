サンフレッチェ広島は7日、観戦客による違反行為ならびに処分を報告した。今回の発表によると、先月12日の2025明治安田J1リーグ第29節京都サンガF.C.戦と、4日の第33節FC町田ゼルビア戦において、それぞれ1名の違反行為を確認したとのことだ。前者は「暴力行為」、後者は「立ち入り禁止エリアへの侵入及び試合中の選手・スタッフへの接触」に及んだという。処分に関しては、両者ともに「サンフレッチェ広島・サンフレッチェ広