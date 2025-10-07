電通は10月6日、厚生労働省が定める次世代育成支援対策推進法に基づき、「くるみん認定」を8月26日付で取得したと発表した。多様な従業員が自分らしく働ける環境の実現を目指し、育児と仕事の両立を支援する各種制度を整備しており、今回の認定ではこうした取り組みが評価されたという。「くるみん認定」マークのシンボル○取り組みの概要同社では、子どもの出生時に取得できる独自の特別休暇制度や、育児にも活用できる「実家勤務