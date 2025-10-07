愛知県豊橋市の「のんほいパーク」で、8月に生まれたライオンの赤ちゃんの一般公開が始まりました。10月7日にお披露目された、8月17日に生まれたライオンの赤ちゃん3頭。のんほいパークでは4年ぶりの赤ちゃん誕生で、オス2頭とメス1頭が母親の周りを歩いたり、赤ちゃん同士でじゃれ合ったりする愛らしい姿を見せています。来園者：「お母さんに引っ付いていて、すごく可愛いなって思いました」早くも動物園の人