歌手・堀ちえみが７日、自身のブログを更新し、リウマチ科の検査を受けたことを明かした。「検査結果も聞いて…」というタイトルでブログをアップした堀は「リウマチ科の検査と診察でした！今回の血液検査では、ＣＲＰの値も前回より良くなっていた」と、検査結果は良好だったと報告した。続けて「長年もの間…毎度この値に関しては、結果が出る度に一喜一憂させられているこのところ忙しくしているから、今回はちょっと心