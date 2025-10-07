ＧＬＥＡＴに反目する「反ＧＬＥモンスターズ」を率いる河上?シャーマン?隆一（３６）がタッグ王座「Ｇ―ＩＮＦＩＮＩＴＹ」奪取へ怪気炎だ。河上は９日の東京・後楽園ホール大会で盟友のブラスナックルＪＵＮ（２６）と組んでＣＩＭＡ（４７）、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（３３）組との同王座決定戦に臨む。大一番を前に取材に応じると「あんなピエロ２人に俺たちが負ける理由なんてないんだ。ベルトはおれたちのものだー」と勝