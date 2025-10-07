東方神起のユンホが、圧倒的な存在感でファンを魅了した。【写真】「脚長すぎ」ユンホ、“モデル級スタイル”ユンホは10月6日、自身のインスタグラムを更新し、「ハッピーバンコク、メリー秋夕」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「バンコク国際映画祭2025（BKKIFF 2025）」に出席した際のオフショットとみられる。写真のユンホは、黒のタキシードに蝶ネクタイを合わせた