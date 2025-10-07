市川 栞 キャスター：ここからは、加賀市長選の結果について、平田記者とお伝えします。 平田 真彦 記者：よろしくお願いします。市川：今回の開票結果を見てみると、現職の宮元さんは約1万3000票、新人の山田さんが1万9000票あまりで、6000票の差がついた戦いとなりました。 平田：今回の選挙戦では、自民党と公明党の石川県連組織が宮元さんを推薦し、組織力を生かした戦いを展開しました。 平田：選挙期間中は、