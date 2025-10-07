ナイアンティックと任天堂が共同開発した、歩くことを楽しくする位置情報活用アプリ『Pikmin Bloom』。その世界観を活かした参加型イベント「Pikmin Bloom Journey 2025：仙台」が、2025年9月20日、21日に宮城県・仙台市内で開催された。今回は、プレスツアーに参加した筆者が、県外からも大勢のファンが集まったイベントの様子をレポートする。【写真】ピクミンのサンバイザーなど、SNS映えするアイテムがずらりと並ぶ屋台も登場