ブラック基調にレッドを効かせた特別仕様「トレイルエディション」ステランティスジャパンは2025年9月18日、ジープの3列シート7人乗りSUV「コマンダー」をベースにした限定モデル「Commander Trail Edition（コマンダー トレイルエディション）」を発表しました。 全国150台限定で発売されるこのモデルは、どのような特徴を持っているのでしょうか。ブラック基調の外装にレッドアクセントをまとったジープ「コマンダー トレイ