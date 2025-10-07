エンスージアスト心をくすぐるイベント「名車研究」。歴史に名を刻んだ名車を厳選し、間近で実車を眺めながらその車をとことん極めるべく、モータージャーナリストの西川 淳氏が、オーナーとの対談セッションを通じて名車の魅力や物語に迫っていく非公開イベントだ。今回のテーマは「トヨタ2000GT」。なかでも非常に希少なオープントップスタイルの車両について掘り下げていく。【画像】スクラップ状態から8年にわたるレストアで蘇