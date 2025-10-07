東都大学野球リーグは7日、神宮球場で第3週の1回戦3試合が行われ、6季連続優勝を目指す青学大は駒大に4―0で快勝し、開幕5連勝。国学院大と亜大も先勝した。青学大は鈴木が3安打完封。国学院大は当山が2安打に封じ、中大を1―0で下した。亜大は延長十一回タイブレークで、東洋大に6―1で競り勝った。