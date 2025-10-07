囲碁の藤沢里菜女流本因坊に星合志保四段が挑戦している第44期女流本因坊戦5番勝負の第2局は7日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、星合四段が290手で藤沢女流本因坊を破り、通算成績を1勝1敗のタイに戻した。