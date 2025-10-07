アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃によるシステム障害の影響で、都内の居酒屋ではビールの生樽の発注制限がかかり、困惑と不安の声が聞かれた。システム障害の影響はグループのベビーフードやカタログギフトなど広範囲に及び、事態の長期化も懸念されている。これから忘年会シーズンを迎える居酒屋では…サラリーマンの街、東京・新橋にある煮込み料理が人気の居酒屋。仕事終わりに訪れた人たちは「乾杯！」の掛け声