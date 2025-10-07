◇日本ハム紅白戦紅組 5-2 白組(7日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは7日、クライマックスシリーズに向けた紅白戦を有観客で行いました。シーズン公式戦と同様に多くの観客が入ったこの紅白戦。球団公式サイトでは「真剣勝負」と公言して6イニングで開催されました。主力は紅組に五十幡亮汰選手やレイエス選手、清宮幸太郎選手らが入り、白組には水谷瞬選手、郡司裕也選手、野村佑希選手、万波中正選手らが名前を連ねました