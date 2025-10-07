国慶節の連休（10月1〜8日）を迎え、中国各地でエキゾチックアニマル（イヌ・ネコ・家畜以外のペット動物）のいるカフェが人気を集めています。中国東部・浙江省杭州市の鳥類カフェでは、カラフルなオウムに囲まれたひとときを楽しむ若者の姿が見られます。数羽のオウムが客の手のひらのエサをついばみ、肩にとまって羽を整えるなど、その体験に「とても癒やされる」と好評です。この鳥類カフェは平日も安定した集客を保ち、祝日の