配信開始当時、「Netflix史上最も視聴されたデビュー作」となる数字を叩き出した『イカゲーム』シーズン3。しかしその視聴数の割に、SNSをはじめとする世間の反応は静かだった。この乖離は何が原因だったのか。池田純一が改めて振り返る。