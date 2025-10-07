東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を実施。これに先駆け、11月10日（月）から、スペシャルグッズが発売される。【写真】「ぬいぐるみチャームセット」はファン必見！リルリンリン新グッズまとめ■心温まるデザイン今回登場するのは、パークをクリスマスらしく彩るお手伝いをしてるミッキーマウスと仲間たちの様子などが描かれた「ディ